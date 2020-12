L'ex arbitro Marelli: "Giusto punire il tocco di Nzola. Al Benevento manca un rigore netto"

Ospite di 'Radio 24', l'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato alcuni dei rigori concessi o non concessi in questa domenica di campionato ancora in corso: "Rigore assegnato all'Inter? On field review obbligatoria, la distanza tra Sensi e Nzola è ampia, ci sono pochissimi dubbi sulla punibilità. Mi lascia un po' perplesso che l'assistente in campo non abbia aiutato l'arbitro, che era di lato", ha detto Marelli che poi ha parlato anche del rigore non concesso al Benevento sul finale del primo tempo del match contro il Genoa: "Rigore netto. In campo può anche sfuggire l'episodio, non capisco perché il VAR non sia intervenuto a richiamare l'arbitro".