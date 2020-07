L'ex juventino Elia chiama la Serie A: "Il mio agente al lavoro. Ero vicino a Fiorentina e Samp"

"Voglio tornare in Serie A per far vedere chi sono". Questo l'annuncio a gianlucadimarzio.com di Eljero Elia, ex esterno della Juventus ai tempi di Conte ed oggi in procinto di aggiudicarsi il massimo campionato turco con la maglia del Basaksehir, sottolineando che il suo agente sia tuttora in contatto con club italiani, ma senza rivelare quali. Svela invece un retroscena passato, che lo ha visto vicino a Sampdoria e Fiorentina: "Trovai subito l’accordo, ma Feyenoord e Werder Brema chiedevano troppi soldi e non mi lasciarono andare. In entrambe le occasioni ero già in aeroporto ad aspettare il volo, ma non riuscirono a chiudere l’affare e non salii sull’aereo".