L'ex Rudi Garcia: "Speriamo tutti di andare in finale, Roma nel cuore"

© foto di Antonietta Baldassarre/Image Sport

Rudi Garcia, intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, ha parlato così del passaggio del turno guadagnato dal suo Marsiglia e della Roma, a cui è rimasto affezionato: "Sono stanco, ma molto felice per questa settimana: abbiamo vissuto grandi cose sia con la Roma sia con il Marsiglia. Siamo in semifinale come la Roma, speriamo tutti di andare in finale, al momento non abbiamo vinto nulla, però le emozioni della partita di ieri te la dà solo il calcio, abbiamo battuto il Lipsia, che aveva eliminato il Napoli, una soddisfazione immensa".

Ricordi: "Ho la Roma nel cuore, rimarrà per tutta la vita, adesso la seguo da lontano, ho mandato messaggi di congratulazioni ai ragazzi, resto un tifoso vero della Roma. Questa è anche un po’ la Roma di Walter Sabatini, ma anche Monchi è un grande ds. Eusebio sta facendo un lavoro fantastico, sono felice di aver riportato all’epoca la Roma in Champions League, adesso stanno facendo uno step ulteriore, abbiamo la possibilità di cancellare quella maledetta finale dell’84. Il merito di Di Francesco è sotto gli occhi di tutti, sta facendo benissimo, vedo la Roma giocare, gioca un grande calcio, abbiamo vissuto momenti straordinari. Ho allenato alcuni di questi ragazzi, sono contentissimo per la tifoseria romanista, è stata per loro una serata fantastica".