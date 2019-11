L'assist man di Voghera. Ghiglione al top in Europa fra i difensori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Ghiglione e un avvio di stagione super, almeno a livello personale. La Gazzetta dello Sport spiega infatti come il giocatore sia il difensore col maggior numero di assist dopo 11 giornate nei 5 principali campionati europei. Un record singolare e decisamente importante, quello del terzino del Genoa che fin qui ha messo insieme 4 assist decisivi per i compagni, come detto più di tutti in Europa fermandoci ai difensori.

Se allarghiamo il discorso a tutti i giocatori della Serie A, non solo i difensori, il terzino originario di Voghera si piazza comunque sul podio, al terzo posto. Meglio di lui solo Luis Alberto (7) e Kulusevski (5). Mentre al suo pari ci sono giocatori come Papu Gomez, Insigne, Pellegrini, Callejon e Duncan.