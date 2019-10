L'uomo mascherato fa volare la Roma: Milan sotto 1-0 al 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bel primo tempo all'Olimpico, tra due squadre che non rinunciano a giocare nonostante le assenze e le difficoltà degli ultimi tempi. La Roma è in vantaggio sul Milan per 1-0 grazie alla rete segnata da Edin Dzeko al 37'.

Conferme e sorprese - Fonseca conferma Mancini a centrocampo, a fungere da schermo protettivo davanti alla difesa, e dà fiducia a Pastore, che gioca sulla trequarti insieme a Zaniolo e Perotti. Pioli schiera gli stessi undici visti dal primo minuto contro il Lecce: Piatek in panchina, c'è Leao. Conti viene preferito a Calabria.

Alla pari - Il Milan approccia bene la sfida, in modo aggressivo e determinato. Pressione alta, giocate di qualità e movimenti interessanti tra le linee soprattutto di Paquetà. Leao si libera al tiro dall'interno dell'area, trovando la risposta attenta di Pau Lopez. La Roma cresce col passare dei minuti, guadagna metri e comincia a macinare occasioni: il più pericoloso è Pastore, che però non è preciso nelle conclusioni. La partita è equilibrata e piacevole, sebbene sia condizionata da qualche errore tecnico di troppo.

Dzeko sblocca, Pastore si divora il raddoppio - Zaniolo prova a indirizzare la sfida su binari favorevoli, ma trova la risposta del coetaneo Donnarumma; è il preludio al gol, perché sull'angolo successivo Mancini trova la deviazione sul primo palo e indirizza verso il secondo, dove Dzeko viene dimenticato da Kessie (vittima forse di un blocco) e deposita in rete da due passi. La rete tramortisce i rossoneri, che rischiano grosso poco dopo: Conti perde una brutta palla sulla trequarti, Perotti apre per Pastore, tutto solo sul lato destro dell'area, ma il Flaco si lascia ipnotizzare da Donnarumma. Nel finale il Milan ci prova con Hernandez e Leao, senza troppa convinzione. All'intervallo è 1-0 per i ragazzi di Fonseca.