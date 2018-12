L’illusione e la mazzata. L’Italia delle coppe fa zero vittorie su sei

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia di questa tornata di partite c’era entusiasmo e fiducia, per un possibile poker di squadre italiane agli ottavi di Champions League che significava la definitiva rinascita del calcio italiano. Invece nulla, al termine della tre giorni di coppe si capisce che la speranza di tutti era soltanto una illusione. Tremenda, perché il sogno di Inter e Napoli s’è spezzato di fronte a due inglesi (Tottenham e Liverpool), mentre la Lazio proprio non riesce a rialzarsi e il Milan dice addio all’Europa League addirittura contro una squadra greca. Quell’Olympiacos che ha messo fine ai sogni di gloria rossoneri proprio nella città (Atene) che al Milan ha portato in dote ben due Champions League. L’Italia registra zero vittorie (con un solo pari, quello dell’Inter) su sei gare disputate in questo sesto turno di coppe, un ruolino di marcia beffardo per chi sognava di portare quattro formazioni tra le migliori sedici del Vecchio Continente.

Le gare delle italiane in questo sesto turno:

Inter-PSV 1-1

Liverpool-Napoli 1-0

Viktoria Plzen-Roma 2-1

Young Boys-Juventus 2-1

Lazio-Eintracht Francoforte 1-2

Olympiacos-Milan 3-1