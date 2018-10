L'Immobile furioso. Ma con l'Italia mai in gol con le big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Immobile ha scaldato il prepartita di Polonia-Italia con una foto su Instagram, quasi a volere zittire i critici. Una infografica con i suoi gol e la sua media in Serie A, dopo avere giocato - durante la settimana - in amichevole con la maglia della Fiorentina Primavera e non con quella della Nazionale. Il senso è chiaro: "vi lamentate del grande numero nove, del centravanti che fa gol, e non calcolate mai me". Un discorso chiaro che un centravanti non può non fare, soprattutto quando sta facendo la differenza in Serie A. E pure in Europa League, verrebbe da dire.

Però la realtà è che Immobile non ha mai segnato contro una grande squadra con gli azzurri Gioca in Nazionale dal 2014, è stato convocato per un Europeo, ha affrontato la Spagna (e in realtà la Svezia, oramai assurta a status di big più che altro per la doppia sfida persa tra Solna e Milano), ma non è mai riuscito a bucare il portiere avversario. I suoi gol si limitano a Macedonia, Liechteinstein, Albania e Israle, più il gol contro l'Olanda, comunque in un'amichevole. Dunque è normale pensare a un attacco sterile, principale motivo per cui l'Italia, in questo momento, non riesce proprio più a vincere. I numeri sono dalla parte di Immobile, in campionato, ma non in Nazionale. Incominciare a smentire i detrattori, magari partendo da Chorzow, potrebbe essere anche meglio di un post su Instagram.