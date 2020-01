L'Inter batte la Fiorentina e trova le semifinali. A San Siro termina 2-1

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Successo sofferto ma importantissimo per l’Inter di Antonio Conte che nel giorno dell’esordio di Christian Eriksen in nerazzurro batte 2-1 la Fiorentina e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà il Napoli. Nel primo tempo reti di Antonio Candreva e Martin Caceres, nella ripresa gol vittoria di Nicolò Barella.

GARA COMBATTUTA, LA SBLOCCA CANDREVA - Primo tempo intenso e combattuto, quello messo in scena dalle due squadre davanti agli oltre 51mila di San Siro. La prima occasione è viola e porta la firma di Pol Lirola, ma il suo diagonale al 6’ finisce fuori di un soffio. L’Inter, che impiega almeno 20’ a prendere le misure alla squadra di Iachini, si fa vedere con delle conclusioni da fuori di Godin, Barella e Vecino che non creano particolari problemi a Terracciano. Il match si sblocca allo scadere della prima frazione: Antonio Candreva mette dentro, Ceccherini sbaglia l’intervento dopo un contatto con Lautaro col pallone che torna sui piedi del numero 87 che da pochi passi non sbaglia e firma l’1-0.

INTER PIMPANTE A INIZIO RIPRESA, MA PAREGGIA CACERES - Nei primi 10 minuti della ripresa è quasi monologo Inter, con Lautaro protagonista di almeno 3 conclusioni pericolose nel giro di pochissimo tempo. Iachini corre ai ripari, buttando nella mischia Cutrone (fischiatissimo dalla San Siro nerazzurra) per Badelj. L’inerzia però è dalla parte dell’Inter che al 58’ trova un’altra ottima occasione con la testa di Vecino, ma Terracciano si supera e devia in angolo. Gol sbagliato gol subito, visto che al 60’ esatto è Martin Caceres a riportare il risultato in parità con un gran colpo di testa su calcio d’angolo.

ENTRA ERIKSEN, SEGNA BARELLA - Al 66’ il momento che tutto San Siro aspetta: Antonio Conte manda in campo Christian Eriksen al posto di uno spento Sanchez, nel ruolo di trequartista. E la partita, magari anche per l’entusiasmo generato dal danese, cambia subito con un meraviglioso gol di Nicolò Barella: Milenkovic spazza l’area di testa, al limite dell’area arriva l’ex Cagliari che al volo batte per la seconda volta Terracciano.

ESORDIO ANCHE PER MOSES - Minuto 76, al posto di Antonio Candreva ecco l’altro nuovo acquisto nerazzurro Victor Moses, anche lui all’esordio. Tre minuti dopo arriva anche la prima conclusione di Eriksen, col mancino da fuori area. Troppo poco per impensierire Terracciano, ma San Siro apprezza e sottolinea il tutto con un applauso. La partita scivola via fino al 90’ senza particolari e ulteriori sussulti, con l’arbitro Doveri che dopo 3 minuti di recupero fischia la fine sul risultato di 2-1.