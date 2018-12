L'Inter ci prova, l'Udinese si difende con ordine: 0-0 al 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Supremazia territoriale e poco altro per l'Inter, che non riesce a far crollare il muro predisposto da Davide Nicola. È 0-0 al termine dei primi 45' tra i nerazzurri e l'Udinese, in un match finora a senso unico anche per l'atteggiamento passivo degli ospiti.

UDINESE RINUNCIATARIA - Nicola schiera una squadra molto difensiva: 3-5-2 e due falsi nove in avanti. L'obiettivo è quello di limitare l'Inter, prevedendo un inizio arrembante dei nerazzurri, intenzionati subito a dimenticare l'eliminazione dalla Champions League. Così, i primi 45' sono quasi a senso unico, con i ragazzi di Spalletti impegnati a cercare il modo per abbattere il muro avversario. La prima conclusione è di Joao Mario al 21', sul corner successivo Icardi manda fuori di testa. Le timide sortite offensive dei friulani sono affidate a Rodrigo De Paul, carico a molla e desideroso di mettersi in mostra davanti alla dirigenza interista.

PRESSIONE NERAZZURRA - L'Inter alza i ritmi intorno alla mezzora e comincia a mettere pressione alla formazione avversaria, con giocate di prima molto precise e in velocità, ma commette qualche errore di troppo in rifinitura. Musso salva sul cross di Asamoah deviato da Stryger Larsen, poi blocca sul tiro da fuori di Brozovic. L'occasione più nitida capita sulla testa di Borja Valero, che tutto solo a centro area non riesce a impattare bene un cross di Asamoah.

KEITA CHIAMA, MUSSO RISPONDE - Asamoah e Vrsaljko spingono molto, producendo traversoni che però non vengono sfruttati dagli attaccanti. L'Udinese regge l'urto grazie all'ottimo lavoro dei tre centrali e dei due frangiflutti, Behrami e Mandragora, ma non riesce a ripartire. Musso è molto attento al 43' sul destro improvviso di Keita e permette ai suoi di andare al riposo sullo 0-0.