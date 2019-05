L'Inter esce dal Settlement Agreement: la conferma ufficiale del club

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Inter conferma la notizia già resa nota dalla UEFA nel pomeriggio. Il club nerazzurro esce dal Settlement Agreement dopo tre anni, di seguito il comunicato nerazzurro al riguardo: "Il Club ha soddisfatto i requisiti di break-even cumulativo del Settlement Agreement firmato nel maggio 2015 e pertanto è uscita dal regime di Settlement Agreement".

Cosa vuol dire "uscire dal Settlement Agreement"? - I conti del club sono promossi, dopo i sacrifici degli ultimi trentasei mesi (Zaniolo docet) e svaniscono i limiti imposti negli ultimi tre anni, come la rosa ridotta nelle ultime competizioni europee. Ora gli investimenti del club saranno più "liberi", pur restando i paletti, comuni a tutti i club, del Financial Fair Play. E di conseguenza rimane anche la necessità di chiudere il bilancio di questa stagione con circa 40 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Un eventuale investimento su Antonio Conte, in questo senso, non aiuterebbe.