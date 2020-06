L'Inter guarda anche al futuro. Il giovanissimo bulgaro Iliev oggi ad Appiano Gentile

Nikola Iliev e l'Inter sono sempre più vicini al matrimonio. Come riportato da Sky Sport, infatti, nel pomeriggio il giovanissimo talento bulgaro ha fatto tappa ad Appiano Gentile per esplorare da vicino la struttura di allenamento, anche se per via dei protocolli anti-Covid-19 non ha potuto visitare l’impianto al completo. Il classe 2004 è in arrivo dal Botev Plovdiv, che dovrebbe ricevere dal club nerazzurro 500mila euro e il 15% dell'eventuale trasferimento futuro del ragazzo.