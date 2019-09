L'Inter verso il derby: almeno tre cambi rispetto al match di martedì

Fonte: Con la collaborazione di Alessandro Rimi

Almeno tre cambi. Rispetto alla squadra che non è andata oltre l'1-1 contro lo Slavia Praga, l'Inter sabato sera per il derby di Milano dovrebbe scendere in campo con qualche novità. In difesa rientrerà Godin. A centrocampo, sulla corsia destra, spazio a Lazaro con Barella che dal primo minuto dovrebbe agire come mezzala. In attacco probabile il ritorno dall'inizio di Politano al fianco di Lukaku, con Lautaro che partirà dalla panchina.

Il probabile undici dell'Inter verso il derby - Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Asamoah; Sensi, Politano; Lukaku.