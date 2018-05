L'intermediario di Andereggen: "Inter, Sampdoria e Rayo lo seguono"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter guarda ancora al futuro. Poche settimane fa è emerso un interesse da parte dei nerazzurri per Nicolas Andereggen, attaccante 18enne dell’Union Santa Fè. Per saperne di più, FcInterNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Pizzi, intermediario di mercato che si occupa proprio della questione relativa al giovane giocatore. "Andereggen è una seconda punta, capace di coprire l'intero spazio offensivo. Sa agire anche come attaccante centrale e fa della velocità uno dei suoi punti di forza. Tecnicamente dotato con entrambi i piedi, protegge bene il pallone grazie anche alla sua prestanza fisica. È già seguito con interesse da alcuni club europei tra cui Sampdoria, Inter e Rayo Vallecano. Possiede il passaporto svizzero, quindi deve essere considerato come comunitario, è stato visionato sia in occasione delle due uscite con la nazionale argentina Under 17 e Under 20, sia con quella del suo club. Nonostante la giovane età, conta già alcune presenze in prima squadra nella massima serie argentina. Ha grande margine di miglioramento anche in fase realizzativa. Per adesso il Rayo è la squadra più vicina al giocatore, anche se la Sampdoria insiste. Il valore dell’operazione è di 1 milione di euro per l’80% del cartellino".