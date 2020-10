L’international Parma prende forma: tanti i nazionali, ma che guaio con Cornelius

Il mercato scoppiettante del Parma, accesosi negli ultimi giorni e che ha portato in Emilia tanti giovani di grande talento ha accresciuto anche il numero di calciatori crociati in orbita nazionali. Salutato l’albanese Dermaku, del gruppo dello scorso anno sono sopravvissuti solo lo sloveno Kurtic e lo slovacco Kucka, con l’ivoriano Gervinho richiamato dopo anni proprio per questo slot. E alla vecchia guardia si aggiungono ora i nuovi acquisti, con lo svizzero Simon Sohm che ha esordito con la sua Svizzera contro la Croazia in amichevole qualche giorno fa, l’azzurro Hans Nicolussi Caviglia, impegnato con la selezione azzurra Under 20, il venezuelano Osorio e il belga Busi, che, pur convocati, non hanno preso parte alle spedizioni delle rispettive nazionali, oltre ai vari Valenti, già Under con l’Argentina, Mihaila, punto fermo della Romania U21.

Ma con le nazionali possono arrivare anche i problemi, ed è il caso di Andreas Cornelius, punto fisso della sua Danimarca, in campo (e in rete) contro le Far Oer nel 4-0 di qualche giorno fa. Ma proprio a qualche giorno dalla gara contro gli isolani, l’attaccante danese ha riportato un infortunio muscolare, che lo terrà lontano dai campi certamente per la gara contro l’Udinese. Cornelius peraltro era reduce da un problema fisico che gli aveva fatto saltare la sfida di Bologna, tornando in campo giusto per l’ultima mezz’ora della sfida contro l’Hellas Verona. Sfortunati i crociati, che già lo scorso anno vissero una situazione simile con Juraj Kucka, preservato dall’allora tecnico D’Aversa e gettato nella mischia dal CT slovacco, con ricaduta del centrocampista. L’assenza di Cornelius peserà e molto sulle spalle di Fabio Liverani, con Roberto Inglese, che ha recuperato dall’infortunio ma che è ancora alla caccia della miglior condizione, e che dunque verosimilmente andrà gestito, anche per non rischiare ricadute. Contrattempi che, con l’internazionalizzazione crociata, potrebbero capitare nuovamente ma che stanno a dimostrare ancor di più la crescita indicata dal club, con giovani, di talento, e già nel giro delle proprie nazionali. In attesa della Serie A, il Parma può ripartire anche da qui.