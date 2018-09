L'Italia di Mancini: cinque partite e un solo titolarissimo sempre dal 1'

Ore 15.49 - Roberto Bonetto, presidente del Padova neopromosso in B, dalle colonne del Corriere del Veneto si è scagliato già nella giornata di ieri contro il possibile ritorno della cadetteria a 22: "Sono arrabbiato, deluso e pure indignato, venerdì si è scritta una pagina nera,...

10.09.2018 - Portogallo-Italia 1-0 (4-4-2): Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito (29' st Emerson); Chiesa, Cristante (34' st Belotti), Jorginho, Bonaventura; Zaza, Immobile (12' st Berardi). A disp.: Perin, Sirigu, Bonucci, Chiellini, Barella, Benassi, Bernardeschi, Gagliardini, Insigne. All.: Mancini

07.09.2018 - Italia-Polonia 1-1 (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini (1' st Bonaventura); Bernardeschi, Balotelli (17' st Belotti), Insigne (26' st Chiesa). A disp.: Perin, Sirigu, Caldara, Romagnoli, Criscito, Barella, Benassi, Berardi, Immobile. All.: Mancini

04.06.2018 - Italia-Olanda 1-1 (4-3-3): Perin; Zappacosta (14' st De Sciglio), Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho (33' st Baselli), Bonaventura (42' st Pellegrini); Verdi (16' st Chiesa), Belotti (18' st Zaza), Insigne (25' st Bonucci). A disp.: Donnarumma, Sirigu, D’Ambrosio, Caldara, Florenzi, Mandragora, Balotelli, Berardi, Politano. All.: Mancini

01.06.2018 - Francia-Italia 3-1 (4-3-3): Sirigu; D'Ambrosio (28' st Florenzi), Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini (20' st Cristante), Jorginho (33' st Bonaventura), Mandragora; Berardi (28' st Insigne), Balotelli (41' st Belotti), Chiesa (42' st Zappacosta). A disp.: Donnarumma, Perin, Rugani, Romagnoli, Criscito, Baselli, Politano, Zaza, Verdi. All.: Mancini

28.05.2018 - Italia-Arabia Saudita 2-1 (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito (43' st De Sciglio); Florenzi (22' st Bonaventura), Jorginho, Pellegrini (29' st Cristante); Politano (29' st Verdi), Balotelli (13' st Belotti), Insigne (39' st Chiesa). A disp.: Perin, Sirigu, Caldara, D'Ambrosio, Rugani, Baselli, Mandragora, Zaza, Berardi. All.: Mancini

Cinque formazioni, sempre diverse. Tre portieri, Donnarumma, Sirigu, Perin, con il rossonero titolare tre volte su tre. Due schemi, con la tendenza a schierare quasi sempre il 4-3-3. Mai un 9 sicuro, fisso e certo. Coppie difensive praticamente sempre differenti, un solo calciatore a essere, in sole cinque gare, sempre titolare ovvero Jorginho del Chelsea. Una vittoria risicata contro la modesta Arabia Saudita, due ko e due pareggi. Questo il magrissimo bottino dell'Italia, finora, di Roberto Mancini.

