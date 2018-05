L'Italia di Mancini. Si chiude il capitolo De Rossi, fuori dai primi 30

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è Daniele De Rossi nei trenta convocati di Roberto Mancini e la storia sembra, adesso, ai titoli di coda. L'ultima è stata il punto più nero della storia dell'Italia calcistica, la sconfitta contro la Svezia, ma diciassette anni di azzurro tra giovanili e prima squadra non possono certo riassumersi in un 13 novembre. De Rossi è stato guida, icona, simbolo. E' stato il terzo rigore della finale contro la Francia al Mondiale ma pure la gomitata a McBride e le quattro giornate di squalifica. E' stato capitano a ventiquattro anni dell'Italia, trascinatore di uno spogliatoio che da allora non ha alzato più trofei, vissuto delusioni cocenti ma anche sogni sfiorati. Roberto Mancini ci ha parlato ma la scelta sembra fatta, perché l'assenza del numero 16 della Roma dalla lista dei 30 pare la chiusura di un capitolo. Di un ciclo. E' una Nazionale giovane, quella del Mancio, dove non mancano alcuni senatori ma dove altri hanno deciso di appendere l'azzurro al chiodo. E per De Rossi sembra non esserci spazio per un'inversione a U.