L'Italia riparte da Mancini: sarà il prossimo ct, nomina entro il 20 maggio

Roberto Mancini nuovo commissario tecnico dell'Italia. Già a partire dal 28 maggio: è questa l'indiscrezione lanciata da Sportmediaset. In quella data gli azzurri affronteranno l'Arabia Saudita in amichevole a San Gallo (Svizzera), in panchina dovrebbe andare il Mancio. Firma e nomina? Previste entro il 20 maggio, assicura il portale.