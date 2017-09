L'Italia riscopre lo stadio: abbonamenti in crescita. Boom Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta la Gazzetta dello Sport, a oggi sono 282.683 i tifosi che hanno sottoscritto le tessere, in crescita di almeno 30 mila sottoscrizioni rispetto all'anno passato. La Juventus è ovviamente in pareggio, per una mera questione di capienza dell'Allianz Stadium, mentre crescono e molto Milan, Lazio e SPAL. Il vero e proprio boom lo firma il Milan, che rispetto all'anno passato ha addirittura 14 mila sottoscrizioni in più: merito di una campagna acquisti da grandissimo protagonista, ma anche dei risultati messi in fila dalla squadra di Montella.

In decrescita, per motivi diversi, Fiorentina, Genoa, Napoli, Samp e Sassuolo. Sono tremila abbonamenti in meno per i viola, alla prese con la rifondazione della squadra, situazione applicabile anche al Sassuolo. Trascurabile invece la flessione nei numeri di partenopei e genovesi.