L'Udinese di Gotti vola: 3-0 al Sassuolo, notte fonda per De Zerbi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Udinese apre ufficialmente la crisi del Sassuolo. Alla Dacia Arena finisce 3-0, al termine di una partita molto divertente, ben giocata dalla squadra di Gotti: Okaka sblocca la sfida al 14', Sema raddoppia al 68' e De Paul chiude i giochi al 91'. Terza vittoria consecutiva per i bianconeri (24 punti al giro di boa, come il Napoli), mentre i neroverdi non vincono da sette partite.

Vantaggio meritato - Possesso neroverde, occasioni per i friulani. Il primo tempo si può riassumere così: il palleggio del Sassuolo è lento e sterile, e consente ai padroni di casa di difendersi con ordine e ripartire con grande pericolosità. L'Udinese sfrutta le disattenzioni difensive degli ospiti e si presenta spesso davanti a Consigli; il portiere prima salva su Lasagna, poi tira un sospiro di sollievo quando Okaka manca di poco il bersaglio (per due volte, sempre sugli sviluppi di un corner). Alla prima vera sortita offensiva, la formazione di De Zerbi va a un passo dal gol: Caputo sbaglia il controllo in area di rigore, favorendo però Traoré, che colpisce di punta e scheggia il palo destro. I friulani non si scompongono e passano un minuto dopo: corner corto di De Paul, Mandragora disegna una parabola precisa a centro area, su cui si avventa il centravanti ex Samp, che di testa fa 1-0. I bianconeri legittimano il vantaggio controllando bene la sfida, mentre i ragazzi di De Zerbi crescono solo nel finale di frazione, senza creare grossi pericoli.

Musso sale in cattedra - Timidi segnali di Sassuolo confermati a inizio ripresa, quando Boga e Caputo confezionano una bella azione, conclusa da un tiro velenoso del solito Traoré. Musso però è attento e salva i suoi, che si abbassano colpevolmente, permettendo agli avversari di cercare con insistenza il pareggio. È il momento migliore per gli emiliani, ma il portiere argentino si supera anche su Boga.

Sema chiude i giochi, De Paul arrotonda nel finale - Le due parate sono decisive nell'economia del match, perché al 68' Sema indovina il diagonale vincente e non lascia scampo a Consigli. Una mazzata per Magnanelli e soci, che rischiano di capitolare e vengono tenuti a galla solo dagli interventi provvidenziali dell'estremo difensore con la maglia numero 47. Dall'altra parte Raspadori e Kyriakopoulos provano a rendere meno amara la sconfitta, ma Musso è insuperabile. E al 91' arriva anche il terzo gol, firmato da Rodrigo De Paul.