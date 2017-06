L'ultimo giorno. Burdisso, la storia d'amore col Genoa e la voglia d'Europa

© foto di Federico Gaetano

"Tre anni belli ed emozionanti". Il saluto commosso di Nicolas Burdisso è stato il canto del cigno di un'avventura fatta di cuore e orgoglio. Il centrale saluta il Genoa dopo un'annata dopo la salvezza è arrivata con le unghie e coi denti, all'ultimo tuffo. Classe 1981, l'argentino scuola Boca Juniors è al termine di una splendida carriera che lo ha portato per ben 49 volte, con 2 gol, a vestire la maglia della sua Albiceleste. 108 presenze col Genoa, il Boca chiama ma la voglia del trentaseienne di mettersi ancora alla prova in Europa c'è. E il Bologna può essere una suggestione ma non l'unica, in Serie A.