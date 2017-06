L'ultimo giorno. Liga, pochi i big in scadenza: spicca Fernando Torres

© foto di Imago/Image Sport

In Spagna, a differenza dell'Inghilterra, si è optato per una filosofia diversa, che per certi versi ha evitato di arrivare con tanti giocatori a scadenza. Sono pochi, infatti, i calciatori importanti che si libereranno a zero a partire da domani. Il nome forse più altisonante è quello di Fernando Torres che nelle prossime ore si'svincolerà' dall'Atletico Madrid, ma il rinnovo con i Colchoneros è già stato pattuito e la firma appare davvero scontata. Chi lascerà l'Atletico è Tiago, centrocampista con un passato alla Juve che verosimilmente appenderà le scarpe al chiodo. Sull'altra sponda del Manzanarre, in casa Real, partirà il difensore Pepe: il suo futuro sembrava all'Inter, ma la società nerazzurra ha cambiato i piani e ora il portoghese è vicino al PSG. Un buon nome, anche per le italiane, può essere quello di Kiko Femenia, terzino mancino dell'Alaves che piace in Premier. Da Siviglia partirà Benoit Tremoulinas, francese che nonostante l'infortunio può dare ancora un buon contributo per qualche anno. Il Barcellona perderà il terzo portiere Jordi Masip, mentre l'Espanyol non harinnovato il contratto all'esperto trequartista Salva Sevilla.