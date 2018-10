L'Under 21 ferma al palo. Il Belgio vince senza convincere, decide Amuzu

Fonte: dall'inviato alla Dacia Arena di Udine

© foto di Insidefoto/Image Sport

Altro ko per gli Azzurrini di Di Biagio nella sfida tra le Under 21 di Italia e Belgio, giocata stasera alla Dacia Arena di Udine. Termina uno a zero, con una formazione azzurra altamente sperimentale che dopo aver ceduto malamente alla Slovacchia in trasferta, perde anche in casa al cospetto dei Diavoli Rossi. Rispetto alle attese, Kean gioca largo a sinistra mentre Adjapong fa traslocare Calabria sulla corsia mancina, piazzandosi a destra. Il centravanti è Vido, già autore di 4 gol in 7 presenze con il Perugia e dunque con tanti minuti nelle gambe da mettere a disposizione della formazione azzurra. Scuffet, a casa sua, si riprende il posto da titolare in luogo di Audero.

TEMPO AZZURRO - Italia che si fa preferire sul piano del gioco, soprattutto sulla destra, dove Parigini e Adjapong combinano bene e spesso fanno il vuoto. La migliore occasione del primo tempo la crea propria il laterale del Sassuolo, con una galoppata furiosa che si conclude con un assist puntuale per l'accorrente Vido: De Wolf manda in angolo anticipando l'attaccante. La risposta del Belgio è più casuale che cercata: bell'affondo di Ngoy a sinistra, cross deviato che si impenna e tocca il palo, prima di essere allontanato dalla difesa azzurra.

WALEM LA VINCE - Il Belgio torna in campo con tutt'altro spirito nella ripresa, grazie all'inserimento di Dimata a centroarea e di Omeonga sulla trequarti. Ora la palla staziona molto di più nella trequarti azzurra, ma i ritmi sono da amichevole: non aiutano i sei cambi effettuati da Di Biagio, che abbassa l'età ma confonde le idee alla squadra. A dieci dal termine passano infatti gli ospiti: un altro nuovo entrato, Amuzu, salta secco Calabria e col destro infila alla sinistra di Scuffet, immobile. La risposta azzurra arriva in pieno recupero: Valzania spara una staffilata da 30 metri e prende palo pieno.