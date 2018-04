L'unico giocatore che può interrompere il duopolio

© foto di Imago/Image Sport

Alle ore 12.00, la tv inglese Sky Sports tramite il suo profilo twitter ha lanciato un sondaggio: "Chi secondo voi dovrebbe vincere il Pallone d'Oro?". Tre le possibili risposte: Salah, Cristiano Ronaldo e Messi. E gli utenti (in un'ora hanno votato in circa 50mila) hanno risposto con un plebiscito: oltre il 60% di voti dati all'egiziano.

Il risultato è chiaramente 'drogato' dall'euforia del momento, dalla doppietta di ieri contro la Roma e dalla geolocalizzazione del sondaggio, ma resta comunque indicativo perché negli ultimi anni il trono non era mai stato messo in discussione: o Messi o Cristiano Ronaldo.

Who should win the Ballon d'Or? #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) 25 aprile 2018

Quest'anno, invece, il vento potrebbe clamorosamente cambiare. E non a caso anche Paolo Condò, l'unico giornalista italiano che partecipa all'assegnazione del Pallone d'Oro, subito dopo il match di ieri s'è espresso così sul tema: "Dovessero i reds vincere la Champions League io voterei Salah, a meno che Cristiano Ronaldo o Messi non vincano il Mondiale in Russia".

Le condizioni messe in luce da Condò sono validissime. Non c'è dubbio che per spezzare il duopolio c'è bisogno che il Liverpool vinca la Champions. E nell'anno del Mondiale non è detto che basti. Però, Salah in questa stagione rischia di ravvivare un discorso che da troppi anni era stato messo in un angolo, sopito dai colpi di genio di due campioni: esiste vita oltre Messi e Cristiano Ronaldo? La risposta è finalmente affermativa e i 43 gol messi a segno dall'egiziano in questa stagione, di cui undici in Champions League, sono lì a testimoniarlo. E' dal 2008 che questo premio viene assegnato sempre agli stessi due giocatori e adesso, dieci anni dopo, Salah potrebbe finalmente interrompere questo interminabile duopolio.