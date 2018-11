La brutta serata di Andre Silva

© foto di www.imagephotoagency.it

Doveva essere la serata di Andre Silva, il brutto anatroccolo di San Siro - della scorsa stagione - trasformatosi in cigno al Siviglia, con il bell'intermezzo all'Estadio Da Luz della metà di settembre, quando un suo gol aveva deciso Portogallo-Italia. E alla fine è stato determinante per la vittoria del girone da parte dei lusitani. Ma nel fresco dell'impianto milanese, come un anno fa, si è trovato davanti alla durezza dei difensori italiani. Un conto è giocare contro Romagnoli-Caldara in Portogallo, un altro con il suo ex compagno di squadra Bonucci e capitan Chiellini, bravo a onorare le sue cento presenze in azzurro (all'andata era stato il turno di Pepe, oggi squalificato).

Andre Silva non ha mai praticamente brillato, imbrigliato dai difensori azzurri e quasi sempre apparso leggero. L'unica parata di Donnarumma, peraltro, è arrivata su un gran tiro di William Carvalho, ben disinnescato dal portierone della Nazionale. Andre Silva, come Bernardo Silva e Pizzi, in realtà, ha dato prova della sua evanescenza, estraniandosi dal campo e non entrando quasi mai nelle (pochissime) occasioni pericolose. Un po' poco per bocciarlo completamente, abbastanza per capire che forse San Siro non è il suo stadio. E difficilmente potrà diventarlo continuando a giocare così - bene - con il Siviglia.