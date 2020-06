La Bundesliga "beffa" la Coppa Italia: Bayern campione, è il primo trofeo post-Covid

“Celebreremo il primo trofeo dopo il Covid-19”. Dal presidente Gravina al ministro Spadafora, la scelta di giocare la Coppa Italia prima della Serie A aveva anche il senso di essere il primo grande campionato ad assegnare un titolo, seppur la coppa nazionale. Il calcio italiano, però, non ha fatto i conti con quello tedesco.

La Bundesliga “beffa” la Coppa Italia. La prima premiazione, è vero, resterà quella in programma tra poche ore all’Olimpico, dopo Napoli-Juventus. Ma il primo trofeo del dopo Coronavirus, forse anche giustamente, è andato al primo grande campionato ripartito: la Bundesliga tedesca. E il Bayern Monaco, trionfatore dal 2012 della prima divisione.

È la terza stella. 30 titoli per i bavaresi, decisiva la vittoria per 1-0 in casa del Werder Brema. A segno, chi se non lui, il solito immarcescibile Robert Lewandowski. Non c’è neanche bisogno di aspettare il Borussia Dortmund, a ore in campo contro il Mainz. E tutto nasce proprio dalla sfida ai gialloneri, tra le prime dopo la ripresa della Bundes: l’1-0 di Flick & Co al Signal Iduna Park, in fin dei conti, aveva già messo nelle mani del Bayern l’ottavo Meisterschale consecutivo.