La Ceres fa infuriare i tifosi della Roma. Tweet con foto di Peres: "Basta inviare questa m***a"

vedi letture

Caso Ceres per la Roma. Un tweet del noto marchio di birra fa infuriare i tifosi giallorossi. Letteralmente, la Ceres ha scritto: "Stop sending me this shit". Tradotto: "Smettetela di mandarmi questa m***a". Il tutto corredato da due foto: una di Bruno Peres e una di una delle loro birre, la Red Erik. Perché? Difficile a dirsi: il terzino brasiliano, in passato, è stato soprannominato Bruno Ceres dai tifosi giallorossi. Probabile che il brand volesse lamentarsi dell'utilizzo potenzialmente denigratorio del proprio nome. O che fosse il tentativo di realizzare un tweet divertente. Decisamente non riuscito.