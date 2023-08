ufficiale Bruno Peres riparte dal Brasile. L'ex Toro e Roma va all'Athletico Paranaense

Bruno Peres torna a giocare in Brasile. Dopo aver chiuso la sua esperienza in Turchia con il Trabzonspor, il terzino che in Italia ha vestito le maglie di Torino e Roma ha deciso di accettare la proposta dell'Athletico Paranaense.

Di seguito le sue prime dichiarazioni e l'annuncio del club brasiliano sui social: “L’Athletico è stata una scelta molto facile. È un club enorme, con molta tradizione. Sono molto felice di essere qui e spero di essere all’altezza. Voglio lavorare duro, dare il massimo, insieme ai miei compagni di squadra. Aiutare e aggiungere qualcosa al gruppo e alla società”.