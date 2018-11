La Croazia ha ritrovato lo Spirito del Mondiale. In vista di un finale thriller

Rubrica settimanale in collaborazione con calcioslavo.it

Il risultato maturato nella serata di ieri ha Zagabria ha finito per rivoluzionare totalmente le dinamiche del Gruppo 4 in Lega A di una Nations League che comincia timidamente a fornire le prime emozioni, anche grazie al format rapido e stringente della fase a gironi. La Croazia è riuscita ad avere la meglio sulla Spagna, che con due vittorie ed altrettante sconfitte chiude il suo cammino a quota 6 punti. Dietro di lei, croati ed inglesi viaggiano ad armi pari e decisiva sarà l'ultima, domenica pomeriggio in un tempio come Wembley. L'Inghilterra proverà a far valere il fattore campo, ma la squadra di Dalic arriva all'appuntamento con un entusiasmo più fresco dei Three Lions, che pure anch'essi sono reduci dal successo contro la truppa di Luis Enrique, partita divinamente ma in seguito inciampata due volte, ma ormai retrodatata di qualche settimana. Inoltre la squadra croata ha mostrato uno spirito ed un carattere simili a quelli visto nell'ultimo Mondiale per quanto riguarda il voler aggredire il risultato, qualsiasi sia la caratura dell'avversaria. A fornire una prova di queste parole, sono le immagini dei due gol segnati da Jedvaj, entrambi in mischia in area di rigore con la fame di chi sembra pronto ad entrarci con il pallone, in porta. Southgate e i suoi dovranno valutare anche questo in vista della super-sfida di domenica, ma non mancheranno certo loro le motivazioni: non può essere stata dimenticata la cocente eliminazione nella semifinale di Russia 2018, arrivata per mano di Mandzukic, ritiratosi intanto dalla selezione a scacchi. L'attaccante juventino però nelle scorse ore era assieme al gruppo, in occasione della premiazione collettiva per i giocatori che hanno ottenuto quest'estate il miglior risultato calcistico nella storia del paese, alla presenza del presidente Kolinda Grabar-Kitanovic. Momenti che devono aver creato ulteriore chimica, a vedere quanto è successo al Maksimir. Ora tutto si deciderà in una notte, anzi in un pomeriggio. Appuntamento alle ore 15 di domenica, per un finale da thriller. Se la Croazia vince, è prima. In caso di pareggio sarà la Spagna a gioire, e i croati a patire la retrocessione. Con una vittoria, l'Inghilterra fa il colpaccio mandando i croati all'inferno.