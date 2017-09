La Ferrara lascia il Milan: "Compagni non vi dimenticherò mai"

© foto di Pietro Mazzara

Cosimo La Ferrara (19) è stato per molto tempo una delle più grandi speranze del vivaio milanista. Un talento venuto da Napoli ad illuminare il Vismara con giocate e lampi di genio calcistico. Ma nonostante le ottime premesse l'approdo in prima squadra in gare ufficiali non è mai avvenuto, così gli spazi nelle giovanili rossonere si sono progressivamente ridotti. A dispetto di un contratto professionistico firmato ad appena sedici anni. Vincolo scaduto lo scorso 30 giugno, a chiudere una lunga esperienza che probabilmente avrebbe potuto riservare frutti migliori.

Attraverso il proprio profilo Facebook, La Ferrara lascia questo messaggio di commiato alla sua ormai ex squadra: "Sette anni fa, il 14/07/2010 mi sono trasferito a Milano per entrare a far parte del settore giovanile della società AC.Milan.

Dopo sette anni si è conclusa la mia avventura con questa splendida e gloriosa Società, in questi anni ho avuto l'occasione di vivere tante esperienze, sia positive, che negative, ma vi assicuro che da ognuna di queste ho imparato qualcosa e capito tante cose.

Ma su tutto voglio dire di aver conosciuto persone fantastiche, dai Magazzinieri, Massaggiatori, Preparatori Atletici, Segretari, Allenatori, Staff Medico che ringrazio per le tante volte che mi è stato vicino.

Grazie, grazie a tutti per i tanti insegnamenti, ma su tutti voglio ringraziare i miei Compagni, che non dimenticherò mai, avrò sempre un piccolo spazio nel mio cuore per ognuno di loro, sì i miei Compagni, la mia seconda famiglia.

Grazie A.C.Milan non ti dimenticherò mai".