La Fiorentina chiude alla cessione dei big: "Le fondamenta non si toccano"

La Fiorentina continua a essere al centro di tante voci di mercato in uscita, e non solo per Federico Chiesa. Sul giovane figlio d'arte si rincorrono offerte e controfferte che però non trovano riscontri concreti all'interno della sede viola. Anche Simeone, Veretout, Milenkovic e Pezzella piacciono a tanti club. Stesso discorso per Biraghi, Benassi e Dabò. Secondo Il Corriere dello Sport però, la linea del club dei Della Valle è chiara e definita: "Le fondamenta non si toccano". Da qui ripartirà la squadra di Pioli, senza grandi cessioni e con un mercato che allarghi le certezze dell'allenatore.