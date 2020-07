La frecciata di Icardi all'Inter: "PSG passo avanti nella mia carriera. Qui per vincere"

Mauro Icardi, attaccante del PSG riscattato nelle ultime settimane dall'Inter dopo un anno di prestito, ha parlato ai canali ufficiali del club francese rilasciando queste dichiarazioni: "È stato importante per me fare un grande passo nella mia carriera - riporta Fcinternews.it - Ho 27 anni, ho trascorso molto tempo in Italia. Volevo venire in un club come il PSG per vincere titoli e giocare ai massimi livelli. Questo è ciò che mi ha fatto desiderare di cambiare e progredire nella mia carriera".