La gara di CR7 in numeri: più tiri di tutti. Meno dribbling in solitaria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novantasei minuti giocati. Un gol. Non solo questo, però, nel report partita di Frosinone-Juventus di Cristiano Ronaldo a cura di Wyscout. Il portoghese ha tentato 81 azioni, 51 riuscite. Ben 10 i tiri di cui 5 in porta, per distacco il leader di giornata e della sua squadra, se contiamo che al secondo posto nei bianconeri a 5-1 c'è Paulo Dybala. 36 passaggi accurati su 45, l'80%, 1 cross solo sui 3 tentati mentre a livello di dribbling, stavolta, CR7 ha giocato meno in solitaria e più coi compagni: 3 a segno sui 6 tentati mentre sui 19 duelli, ne ha vinti 6. 12 palle perse, 1 sola nella propria metà campo, ha vinto 1 solo duello aereo sui 5 della partita. In fase d'impostazione, ben 12 passaggi accurati su 15, 8 su 8 i retropassaggi e 5 su 7 nella trequarti avversaria. Il giocatore più cercato è stato Alex Sandro, con 12 passaggi, poi Miralem Pjanic con 10. Nessuno scambio, invece, con Mario Mandzukic e col subentrato Blaise Matuidi.