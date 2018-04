La giornata del VAR: errori a Firenze e Napoli. Rigore giusto per l'Atalanta

© foto di Federico Gaetano

È stata una giornata di campionato molto delicata per gli arbitri e il VAR. Tanti gli episodi rivisti e in alcuni casi corretti, ma in alcuni casi la tecnologia a lasciato a desiderare, soprattutto a Firenze, ma anche al San Paolo nella gara tra Napoli e Udinese. Andiamo con ordine: il primo episodio, in ordine di tempo, nel quale è entrato in gioco il VAR è stato in occasione del calcio di rigore assegnato all'Atalanta, nella sfida del Vigorito contro il Benevento. Sbaglia il direttore di gara a non concedere il penalty per il fallo di Del Pinto su Gosens, ritenuto fuori area, ma la tecnologia ha prontamente corretto la decisione dell'arbitro, visto che la scorrettezza del giallorosso è avvenuta sulla linea ed era quindi calcio di rigore.

Al Franchi, invece, è successo un po' di tutto. Silent check del VAR in occasione del rosso a Sportiello, con il portiere della Fiorentina che ha toccato il pallone con le mani fuori area, fallo comunque ravvisato in precedenza da Damato. Tecnologia che entra in gioco anche per un presunto rigore da assegnare alla Lazio nel primo tempo, con German Pezzella che ha travolto Lucas Leiva: anche in questo caso il VAR ha rivisto l'azione non correggendo la decisione del direttore di gara. Altro silent check per un fallo di mano di Biraghi in area di rigore ma il braccio del difensore viola era attaccato al corpo. L'errore più grave è comunque quello al 5' del secondo tempo quando è stato annullato un gol a Giovanni Simeone. L'attaccante argentino sembra essere tenuto in gioco da Marusic, ma pur dopo aver rivisto l'azione l'arbitro e il VAR non hanno corretto la decisione presa. Infine il rigore dato e poi tolto alla Lazio nella ripresa: Immobile parte da posizione di fuorigioco.

L'ultima gara nella quale è entrata in gioco la tecnologia è quella del San Paolo tra Napoli e Udinese. Tanti dubbi sul primo gol dei bianconeri: Jankto sembra essere in posizione irregolare (con la testa), ma dopo aver rivisto le immagini la rete è stata comunque convalidata.