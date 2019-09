La mossa di Giampaolo per il primo derby: fiducia al giovane Leao

Una sorpresa per parte, sicuramente più grande quella in casa Milan. Marco Giampaolo lancia dal primo minuto il giovane talento Rafael Leao, che finora aveva giocato solo qualche scampolo di partita, lasciando in panchina Paquetà. Una scelta coraggiosa, per nulla scontata perchè il favorito per la maglia da titolare era Ante Rebic. Invece, l'ex tecnico della Samp ha scelto di affidarsi alla freschezza e alla voglia di mettersi in mostra del classe 1999, alla prima vera grande occasione con la maglia rossonera.

Un palcoscenico importante, quello del derby, che sarà calcato anche da Nicolò Barella e Danilo D'Ambrosio, preferiiti a Candreva e Vecino nell'11 di Antonio Conte. Per il resto tutto confermato, con Lautaro in campo al fianco di Lukaku e Sanchez ancora in panchina, pronto ad entrare a match in corso