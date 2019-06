La Juve dei giovani, vicino Rafia del Lione. Sogno Reinier ma costa tanto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La fine di giugno è un momento chiave per il mercato. Tutti lavorano a ritmo doppio per la costruzione di una squadra. La Juventus addirittura... raddoppia con l’Under 23. Hamza Rafia, francese del ‘99 del Lione, può diventare bianconero. Un giocatore creativo - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - già più volte in gol in Youth League e nella seconda squadra del Lione.

Un talento dal Brasile - Salendo (molto) nella scala di difficoltà, ecco Reinier, talento del Flamengo, per molti il 2002 più forte al mondo. La Juve si è informata, vuole restare in corsa ma ha concorrenza. Soprattutto, dovrebbe pagare almeno 30 milioni: operazione complessa.