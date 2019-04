© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il prossimo mercato della Juventus, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League. Al netto del rosso di bilancio figlio proprio dell'investimento fatto per assicurarsi CR7 - si legge - l'idea è inserire (almeno) un giocatore importante per reparto. Per l'attacco - si legge - i bene informati assicurano, che il Liverpool ha già fatto un sondaggio per Federico Chiesa, la gemma della Fiorentina e della Nazionale. Non è un mistero che Paratici da mesi faccia il filo al figlio d’arte più in del nostro calcio. Ma i Della Valle vogliono tenerlo e potrebbero privarsene solo per un prezzo superiore ai 70 milioni.