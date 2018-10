La Juve in Nazionale: assist per Cuadrado, infortunio per Dybala

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati della Juventus, una delle squadre con più convocati dell'intera Serie A:

POLONIA

Partita da protagonista ma sconfitta meritata per Szczesny con la maglia della Polonia: l'Italia prende due traverse ma riesce a spuntarla nel finale grazie a Biraghi, non certo per colpa dell'estremo difensore, sicuramente positivo nella sua sfida a distanza ai tanti compagni di club.

BRASILE

Successo importante ma vissuto in panchina con il Brasile da Alex Sandro: il laterale è stato scavalcato nelle scelte anche da Filipe Luis e in questo momento è la terza scelta sulla fascia sinistra.

PORTOGALLO

Turno di riposo per Cancelo nell'amichevole disputata dal Portogallo contro la Scozia: il laterale lusitano non è stato coinvolto nella sfida da Santos, che ha provato i nuovi volti dopo il successo in Nations League.

BOSNIA

Maglia numero 10 e novanta minuti in campo per Pjanic con la maglia della Bosnia, capace di vincere 2-0 il confronto giocato lunedì contro l'Irlanda del Nord grazie alla doppietta di Dzeko.

FRANCIA

Matuidi ancora una volta protagonista nel successo della Francia, che ieri ha sconfitto la Germania grazie ad una doppietta di Griezmann. Novanta minuti in campo per il centrocampista transalpino.

URUGUAY

Ko e sostituzione nella pausa tra tempi per Bentancur, che non ha disputato una prestazione di spessore nella sfida giocata contro il Giappone, vittorioso per 4-3 nell'amichevole disputata ieri.

COLOMBIA

Ultima mezz'ora in campo e assist per Cuadrado, che nella nottata ha disputato l'amichevole contro il Costa Rica e partecipato al successo per 3-1 della selezione colombiana.

ARGENTINA

Maglia da titolare e infortunio al ginocchio per Dybala, che ha fatto in tempo a prendere una traversa prima di uscire nella sfida amichevole contro il Brasile, salvo essere sostituito all'ora di gioco.

ITALIA

Ottima prova per la coppia Bonucci-Chiellini, colonna portate della difesa azzurra anche contro la Polonia: primo successo in Nations League per gli Azzurri di Mancini, che ha schierato titolare Bernardeschi. Panchina per il portiere Perin, superato nelle gerarchie da Donnarumma, ormai titolare fisso in Nazionale.