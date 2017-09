La Juve ricorda Scirea: “Un esempio per tutti, in campo e fuori"

A 28 anni dalla tragica scomparsa di Gaetano Scirea, la Juventus ha voluto rendere omaggio al grande campione con questo messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"Un campione. Un esempio per tutti, in campo e fuori.

Sono solo alcune parole che vengono in mente se si pensa a Gaetano Scirea: un campione che nessun bianconero può dimenticare e che, in giornate come quella di oggi, ci manca un po’di più.

Esattamente il 3 settembre, infatti, Gai se ne andava: una domenica, proprio come oggi. Una domenica squarciata, verso sera, dalla terribile notizia secondo la quale un incidente stradale in Polonia (era lì per visionare l’avversario che attendeva la Juventus in Coppa UEFA, il Gornik Zabrze), gli era stato fatale.

Il popolo bianconero, ma in generale tutti gli amanti del calcio, persero quel giorno un Campione del Mondo, un esempio di lealtà, di forza, di classe infinita e di modi gentili.

Ed è così che, anche oggi, tutti noi, stringendoci come sempre insieme alla sua famiglia, vogliamo ricordare Gaetano: come un calciatore esemplare e, soprattutto, un grande uomo.