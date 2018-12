La Juve sblocca il derby: 1-0 su rigore. Mandzukic procura, CR7 trasforma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic si procura il rigore, Cristiano Ronaldo lo trasforma. A quasi 20 minuti dal triplice fischio, la Juventus riesce a portarsi in vantaggio sul Torino dal dischetto. 1-0, la firma è quella del portoghese, che batte Ichazo con una gran botta alla sinistra del portiere uruguaiano. Il merito, però, è tutto del croato, che intercetta un passaggio corto di Zaza e viene travolto dall'uscita irruenta (ed evidentemente in ritardo) dello stesso Ichazo nel tentativo di colpire il pallone. Ammonito, dopo l'esultanza, Ronaldo per un leggero spintone provocatorio, dato al portiere granata che aveva deviato la battuta dal dischetto.