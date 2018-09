© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus si coccola Stephy Mavididi. Arrivato in bianconero per l'Under 23 che militerà in Serie C, è pescato da Cherubini e Chiellini all'Arsenal. Il tecnico Zironelli, racconta oggi il ritratto di Tuttosport in edicola, lo ha già valorizzato nelle prime amichevoli: 5 presenze e 5 reti contro avversari di C, per un giocatore che è considerato "con colpi da categoria superiore" dagli sfidanti delle ultime gare. Mavididi, attaccante che in Inghilterra era considerato bravo ma poco abile nel segnare è costato alla Juventus 1 milione di euro.