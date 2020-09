La Juve si tira indietro ma Suarez ha l'accordo per rescindere col Barça. E andare all'Atletico

Luis Suarez e il Barcellona hanno raggiunto un accordo per la buonuscita. Il braccio di ferro tra l'attaccante e il club, almeno secondo RAC1, sembra finalmente finito: il 'Pistolero' rinuncerà a una parte dell'ultimo anno di stipendio che gli restava col Barça e, in cambio, potrà salutare i blaugrana a parametro zero. Già questa settimana l'uruguaiano chiuderà così la sua avventura di sei anni in Catalogna: lo aspetta, con ogni probabilità, l'Atletico Madrid.