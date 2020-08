La Juventus di Pirlo prende forma: centrocampo da ridisegnare. Partendo da una certezza

La Juventus di Andrea Pirlo inizia a prendere forma. Gli incontri, di mercato ma non solo, fra il neo tecnico bianconero e la dirigenza sono frequenti e costanti e puntano a programmare nel dettaglio moduli, idee di gioco, acquisti e cessioni.

Pjanic e Matuidi hanno già salutato - Il francese è notizia fresca: dopo aver risolto il proprio contratto con la Juventus, l'ex PSG ha scelto l'Inter Miami di David Beckham per proseguire la propria carriera. Prima di lui era toccato a Pjanic, scambio con Arthur del Barcellona fatto e certificato con buona pace dei conti societari e delle necessità legate alle plusvalenze.

Bentancur è l'unica certezza - Fra le tante voci e indiscrezioni, quello che sembra avere il posto prenotato e la maglia sicura anche nella Juventus di Pirlo è Rodrigo Bentancur. Sarà lui, salvo sorprese oggi non attese, il metronomo del centrocampo bianconero. Quello che da Pirlo dovrà rubare trucchi e segreti del mestiere, per provare a fare l'ultimo e definitivo salto di qualità. Bentancur perno centrale, ai suoi lati Arthur e verosimilmente un altro giocatore da ricercare sul mercato. Il sogno è Paul Pogba, con tutte le difficoltà del caso. Ma se allo United dovesse tornare voglia di tentare il colpo Dybala, l'operazione non sarebbe così utopica. Gli altri nomi che piacciono? Pirlo non ha mai nascosto il proprio gradimento per Isco, giocatore che per qualità e tocco ha pochi eguali nel mondo. Un ripiego più economico e forse pure raggiungibile è Rodrigo De Paul dell'Udinese, mentre Nicolò Zaniolo difficilmente potrà lasciare la nuova Roma texana di Friedkin. In crescita anche le quotazioni di Thomas Partey: il centrocampista dell'Atletico Madrid fa pesare i suoi muscoli e le sue idee di calcio, sul campo. Ne sanno qualcosa i Colchoneros che ieri contro il Lipsia hanno patito terribilmente la sua assenza. Il prezzo in questo caso c'è già: 50 milioni di euro di clausola rescissoria.

I centrocampisti in uscita - Il prossimo sarà Sami Khedira: l'avventura dell'ex Real Madrid a Torino sembra arrivata agli sgoccioli. Se non sarà cessione sarà probabilmente risoluzione, sulla falsa riga di Matuidi. Quindi gli altri: Adrien Rabiot ha dato segnali incoraggianti, nel campionato post lockdown e dopo un inizio di stagione a dir poco evanescente. Per questo potrebbe restare, anche se l'ingaggio da 8 milioni pesa come un macigno e la possibilità di fare maxi plusvalenza (è arrivato a zero l'estate scorsa) stuzzica le fantasie. Molto probabilmente dipenderà da eventuali offerte, ma comunque il suo addio non sembra essere una priorità. Chiusura con Aaron Ramsey: Pirlo ha un'alta considerazione del gallese, ma le difficoltà di adattamento al calcio italiano nella prima stagione sono sembrate evidenti. Anche lui arrivato a zero, anche lui potrebbe portare plusvalenza secca.