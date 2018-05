La Juventus mette la freccia: fari su Ismaily per la fascia sinistra

© foto di Federico Gaetano

Occhi in Ucraina per la difesa della Juventus: secondo quanto riferito da Premium Sport, infatti, il club bianconero sta pensando a Ismaily, terzino brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Il club ucraino chiede 7 milioni di euro per classe '90, che nelle intenzioni della Juventus sarebbe uno dei due laterali mancini, con Alex Sandro in partenza e Leonardo Spinazzola fermo ai box per qualche mese.