La Juventus ufficializza la nuova maglia 2020/21: "Tradizione e innovazione". Tutte le immagini

"Tradizione, arte, eleganza, eccellenza, innovazione. Tutto in un'unica maglia, o meglio, in una maglia unica: la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21, svelata oggi da adidas". Questo il messaggio con cui il club bianconero ufficializza la nuova maglia per la prossima stagione. Nel video di presentazione, tra gli altri, testimonial d'eccezione come Cristiano Ronalo, Sara Gama e Paulo Dybala.

La tradizione - si legge nella nota - è rappresentata dal ritorno delle strisce bianco e nere, che si presentano però in una forma nuova e più moderna. Ecco allora il richiamo all'arte contemporanea: le stripes sono proposte come un’unica pennellata su fronte e maniche, regalando alla divisa un design nuovo e accattivante, che mantiene il DNA del club, comunicando al tempo stesso l'inizio di una nuova era.

Di seguito il video di presentazione della nuova maglia e il link per tutte le immagini!