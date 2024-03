La Lazio continua a seguire i talenti inglesi. In estate si riparlerà di 2 obiettivi sfumati a gennaio

Se da una parte c’è il dovere della Lazio di non pensare che la stagione sia già finita, dall’altra c’è un altro obbligo, relativo stavolta alla società, di lavorare affinché venga migliorata la rosa in vista della prossima stagione.

In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - le indicazioni chiare arrivate dal mercato di gennaio hanno condotto verso una particolare area di interesse in Inghilterra, o meglio ancora di calciatori inglesi, più nello specifico di esterni offensivi. Piste che la Lazio continua a valutare e che a fine anno prenderà di nuovo in considerazione: si ripartirà quindi da dove si era concluso nell’ultima sessione di mercato, terminata con l’incredibile delusione per il mancato arrivo di Ryan Kent, 27enne inglese del Fenerbahce, il cui trasferimento è sfumato al fotofinish.

L'altro nome è quello di Jack Clarke, 23enne di York che alla fine è rimasto al Sunderland, come spiegato dal suo agente Ian Harte: "Ci sono state un paio di offerte che sono arrivate dalla Lazio, ma il Sunderland non se la sentiva di vendere il giocatore a gennaio. Ora deve concentrarsi su quello che sta facendo in questo momento, ovvero giocare fantasticamente bene, segnare gol e fare assist. Ma speriamo che quest’estate vedremo Clarke cambiare squadra. Dove possa andare non lo sappiamo ancora, ma è a buon punto". Inutile dire che la destinazione romana, con più tempo a disposizione per trattare, possa tornare di nuovo di moda.