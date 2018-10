La Lazio in Nazionale: Berisha torna a giocare 90 minuti, bene Murgia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati della Lazio, una squadra con numerosi convocati:

URUGUAY

Un'ora in campo per Caceres con la maglia della Celeste, che perde però male in Giappone nell'amichevole disputata ieri pomeriggio.

ITALIA

Novanta minuti di panchina per Acerbi e Immobile, non impiegati nella sfida alla Polonia: i biancocelesti tornano in Italia con l'obiettivo di guadagnarsi più minuti nel prossimo impegno.

CROAZIA

Milan Badelj gioca la ripresa nella sfida amichevole che i biancorossi hanno vinto contro la Giordania a Faro: per il regista prova di grande continuità.

ANGOLA

Bastos gioca dal primo minuto ma l'Angola non riesce a vincere la sfida alla Mauritania nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019.

KOSOVO

Novanta minuti in campo per Valon Berisha con la maglia del Kosovo: una ottima notizia per Inzaghi, che riavrà un giocatore pienamente ristabilito dopo i tanti guai fisici di questo inizio di stagione.

MONTENEGRO

Marusic rimane in panchina nella sfida di Nations League, Lega C, contro la Lituania: il laterale biancoceleste lascia spazio ai compagni, in particolare Stojkovic.

SERBIA

Ultimo mezz'ora in campo per Milinkovic-Savic nella sfida di Nations League, Lega C, che la Serbia ha disputato in Romania. Per la selezione balcanica rimane però il primo posto in classifica.