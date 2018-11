La lezione dell'andata e la contromossa di Tuchel

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

© foto di Imago/Image Sport

E' un Paris Saint-Germain profondamente diverso rispetto a quello che due settimane fa ha pareggiato in extremis contro il Napoli al Parco dei Principi. Thomas Tuchel, tecnico dei parigini, ha abbandonato la formazione spregiudicata schierata nel match d'andata per fare spazio a una squadra comunque offensiva, ma decisamente più accorta.

Varata la difesa a tre dal primo minuto, con Kehrer - che in Napoli-PSG entrò al 46esimo - in campo dall'inizio al posto di Kimpembe in una difesa in cui sono tornati Buffon e Thiago Silva.

Dal 4-2-3-1 del Parco dei Principi al 3-4-1-2 del San Paolo. Con Di Maria, schierato al posto di un Cavani non al meglio, che giocherà alle spalle del tandem Mbappé-Neymar. E con Draxler che in mezzo al campo ha vinto il ballottaggio con Rabiot. Queste le due formazioni a confronto.

Il PSG schierato a Parigi contro il Napoli - Areola; Meunier, Kimpembe, Marquinhos, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappé, Neymar, Di Maria; Cavani.

Il PSG schierato al San Paolo contro il Napoli - Buffon; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva; Meunier, Verratti, Draxler, Bernat; Di Maria; Mbappé, Neymar.