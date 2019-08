La lunga attesa di Perin e Pjaca. Convalescenza e cessione a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin e Marko Pjaca sono destinati a restare fuori anche dalla lista per il campionato. Come riporta Tuttosport, entrambi sono bloccati a Torino dalla convalescenza per le operazioni subite rispettivamente alla spalla destra e al crociato.

Aspettando gennaio - Il portiere, dopo un anno passato all'ombra di Szczesny, ha voglia di riprendersi la Nazionale in vista degli Europei. Il croato, invece, spera che la fortuna abbia smesso di accanirsi contro di lui. Per entrambi si prospettano mesi di attesa, per poi tornare a essere protagonisti nella seconda parte di stagione.