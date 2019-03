La mano di Suning sull'Inter. Fatturato raddoppiato in cinque anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'analisi squadra per squadra dei bilanci della Serie A 2017-2018 de La Gazzetta dello Sport riguarda anche l'Inter. Dove la mano di Suning ha portato a riequilibrare i conti: una crescita di un fatturato raddoppiato o quasi nell'ultimo quinquennio. La Champions è un ampio supporto così come le partnership asiatiche che hanno portato 100 milioni. Inoltre, decisive per la sorte dell'Inter, che è al top in Italia per gli introiti commerciali, sono gli esborsi della famiglia Zhang.