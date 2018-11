La moviola di Inter-Genoa: il tocco di Biraschi rimette in gioco Gagliardini

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Successo rotondo per l’Inter che ha superato 5-0 il Genoa. Buono l’arbitraggio di Valeri che non ha avuto grande difficoltà nella direzione del match. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’unico dubbio riguarda il gol del vantaggio di Gagliardini. La posizione del centrocampista dell’Inter è irregolare ma c’è un tocco di Biraschi che lo rimette in gioco. Episodio rivisto al VAR e confermato dal fischietto romano.